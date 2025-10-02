  1. Ekonomim
  3. Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Euro Bölgesi'nde işsizlik ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik Ağustos’ta %6,3 seviyesine çıktı. Temmuz ayında oran %6,2 olarak kaydedilmişti.

Geçen yılın aynı döneminde işsizlik %6,3 seviyesindeydi. Böylece son aylardaki sınırlı dalgalanmalara rağmen Euro Bölgesi işsizlik oranı büyük ölçüde yatay seyretmiş oldu.

Avrupa Birliği genelinde ise işsizlik oranı Ağustos ayında %5,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, Mayıs ve Haziran’da %6,0 iken Temmuz’da %5,9’a gerilemişti.

Küresel Ekonomi
