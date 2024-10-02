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Euro Bölgesi'nde işsizlik değişmedi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,4 oldu.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik değişmedi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta yüzde 5,9’a indi.

Euro Bölgesi'nde ise temmuzda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı ağustos ayında değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Ağustosta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,3, Yunanistan'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 8,4 ve Finlandiya'da yüzde 8,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ağustosta 13 milyon 27 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 925 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustos ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 766 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 231 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,3, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

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