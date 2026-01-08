Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2025 kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı kasımda aynı seviyede belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 6,4 olan işsizlik oranı kasımda yüzde 6,3 şeklinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,2, AB'de ise yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,4, Finlandiya'da 10,1, İsveç'te 9 ve Yunanistan'da yüzde 8,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, kasımda 13 milyon 225 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 937 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 923 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 318 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,1, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.