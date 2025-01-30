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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı

Euro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralık ayında yüzde 6,3'e yükseldi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aralıkta yüzde 5,9'a çıktı.

Euro Bölgesi'nde de kasımda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralıkta yüzde 6,3'e yükseldi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Aralıkta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,6, Yunanistan'da yüzde 9,4, Finlandiya'da yüzde 8,6 ve İsveç'te yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, aralıkta 12 milyon 978 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 830 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralık ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 927 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 359 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

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