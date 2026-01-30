Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı aralıkta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2025 Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta aynı seviyede belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aralık ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak ölçülmüştü.

Aralıkta işsizlik oranı, Finlandiya'da 10,2, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 9, Fransa'da yüzde 7,7 ve Yunanistan'da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 43 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 792 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 857 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 257 bin olarak tespit edilirken, genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,7, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,3 olarak kaydedildi.