Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı martta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de şubatta yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta değişmedi.

Euro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 6,3 olan işsizlik, martta yüzde 6,2'ye geriledi.

İşsizlik oranı, 2025'in mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Martta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,4, İspanya'da 10,3, Yunanistan’da 9, İsveç'te 8,7 ve Fransa'da yüzde 7,7 oldu.

AB'de işsiz sayısı martta 13 milyon 226 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 984 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Martta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 978 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 354 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,4, Euro Bölgesi'nde ise 14,9 olarak kaydedildi.