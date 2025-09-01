Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor düşük seviyede

Temmuz ayı rakamı, daha önce Kasım 2024'te kaydedilen Euro Bölgesi'nin en düşük işsizlik oranıyla eşleşiyor. Eurostat, Euro bölgesinde 10.805 milyon, AB genelinde ise 13.025 milyon kişinin işsiz olduğunu tahmin ediyor. Haziran ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik Euro bölgesinde 170,000, AB genelinde ise 165,000 azalmıştır.

Temmuz 2024'te %6.4 olan Euro Bölgesi işsizlik oranı, 161,000 daha az işsiz bireyle yıllık bazda düşmüştür. AB genelinde ise işsizlik aynı dönemde 105,000 azalmıştır.

Genç işsizliğinde de kayda değer bir iyileşme görüldü. Temmuz ayında, 2.227 milyonu Euro bölgesinde olmak üzere AB'de 2.801 milyon genç (25 yaş altı) işsizdi. Genç işsizlik oranı AB'de %14.4'e (Haziran'da %14.8'den) ve Euro bölgesinde %13.9'a (%14.3'ten) düşmüştür.

Euro bölgesi yavaş GSYH büyümesi ve ticaretle ilgili zorluklarla boğuşmaya devam ederken, son istihdam rakamları sıkı bir işgücü piyasasına işaret ederek ECB'ye yakın vadede politika faizlerini sabit tutması için daha fazla neden veriyor.