Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor seviyeye geriledi

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, para birliğinde işsizlik aralık ayındaki yüzde 6,2 seviyesinden yüzde 6,1'e düştü. Piyasa beklentisi oranın yüzde 6,2 olması yönündeydi.

Avrupa Birliği'nde genç işsizliği Ocak 2026'da bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 2 milyon 922 bine geriledi. Bu kişilerin 2 milyon352 bini Euro Bölgesi’nde bulunuyor.

Genç işsizlik oranı AB genelinde Aralık 2025'teki yüzde 15,2 seviyesinden Ocak 2026'da yüzde 15,1'e inerken Euro Bölgesi'nde bu oran yüzde 15,0'dan yüzde 14,8'e düştü.

Ocak ayında genç işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre AB genelinde 27 bin kişi azalırken Euro bölgesinde 12 bin kişi arttı.

Euro Bölgesi işsizlik oranının bu yıl nispeten istikrarlı kalması öngörülüyor. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uzun sürmesi halinde, artan enerji fiyatlarının işletmeler üzerinde baskı oluşturmasıyla bu durum nihayetinde istihdama da yansıyabilir.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da ise şubat ayında işsiz sayısı 3 milyonun hemen üzerine gerilerken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,3'te sabit kaldı.