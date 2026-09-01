Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,4'te kaldı

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Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Geçmişe yönelik verilerde güncelleme yapan kurum, daha önce yüzde 6,3 olarak açıklanan Euro Bölgesi haziran ayı işsizlik oranını yüzde 6,4'e, AB işsizlik oranını da yüzde 6'dan yüzde 6,1'e revize etti.

İşsizlik oranları temmuzda değişmedi

Son verilerle birlikte, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, temmuzda da aynı seviyede ölçüldü. AB'de de işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan işsizlik oranı 2025'in temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu.

Temmuzda işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,3 ve Yunanistan'da yüzde 7,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 13 milyon 516 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 264 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 930 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 371 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de hazirandaki yüzde 15,6'dan temmuzda yüzde 15,1'e, Euro Bölgesi'nde de yüzde 15'ten yüzde 14,9'a geriledi.