Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,2 oldu

Beklentiler işsizlik oranının yüzde 6,3 olması yönündeydi. Nisan ayına ilişkin oran ise yüzde 6,3'ten yüzde 6,2'ye revize edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi işsizlik oranı nisana kıyasla değişmezken, Mayıs 2025'teki yüzde 6,3 seviyesinin altında kaldı.

Avrupa Birliği genelinde işsizlik oranı mayısta yüzde 5,9 oldu. Oran aylık bazda sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 6 seviyesinden geriledi.

Eurostat, mayıs ayında Avrupa Birliği'nde 13 milyon 163 bin kişinin işsiz olduğunu tahmin etti. Bu kişilerin 10 milyon 986 bini Euro Bölgesi'nde bulunuyor.

Nisan ayına göre işsiz sayısı Avrupa Birliği'nde 40 bin, Euro Bölgesi'nde ise 55 bin azaldı. Mayıs 2025'e kıyasla işsiz sayısındaki düşüş Avrupa Birliği'nde 82 bin, Euro Bölgesi'nde 158 bin oldu.