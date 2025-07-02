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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu

Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik mayısta yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.​​​​​​​

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de nisan ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta değişmedi.

Euro Bölgesi'nde ise nisanda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 6,3'e yükseldi.

İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,8, Finlandiya'da yüzde 9, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 7,9 oldu.​​​​​​​

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 52 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 830 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 864 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 281 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14,4 olarak ölçüldü.

 

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