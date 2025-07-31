Euro Bölgesi'nde işsizlik rekor düşük seviyede

Avrupa Birliği istatistik kurumunun (Eurostat) verilerine göre, 20 üyeli para birliği alanında Haziran ayında işsizlik oranı %6,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, revize edilmiş Mayıs tahminiyle aynı olup, tarihi düşük seviyeleri yansıtıyor. Nisan ayı başında uygulamaya konan yüksek ithalat vergileri ve dönemin ABD Başkanı Trump yönetimiyle yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinden kaynaklanan belirsizliğe rağmen, ay içinde işsiz sayısı 62.000 kişi azaldı.

Güçlü iş gücü piyasası, Euro Bölgesi ekonomisinin dayanıklılığının altını çiziyor; bölge, ekonomistlerin ikinci çeyrek için öngördüğü daralmanın aksine, Haziran sonu itibarıyla üç aylık dönemde %0,1'lik bir genişleme kaydetti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'daki daralmaya rağmen, Alman istatistik kurumunun Perşembe günü yayımladığı ayrı verilerde Temmuz ayında işsizlikte bir artışa dair herhangi bir işaret görülmemesi, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyreğin başında toparlanabileceğine işaret ediyor.

Euro Bölgesi'ndeki bu ekonomik direnç, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz belirleyicilerinin faiz oranlarını %2 seviyesinde tutma ihtimalini artırıyor. Banka bu ay yedi ardışık faiz indirim serisine son verirken, Başkan Christine Lagarde, bankanın "iyi bir yerde" olduğunu belirtti.

Enflasyonun bu ay bankanın %2'lik hedefinin altına düşmesi ve gelecek yıl ortalama %1,6 olması beklense de, Lagarde, bankanın bu duruma hızlı bir faiz indirimiyle yanıt vermeyeceğini ifade ederek, "Bazı küçük sapmalar bizi yolumuzdan saptırmayacak" dedi.