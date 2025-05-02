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Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik mart ayında yüzde 6,2 seviyesini korudu.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı martta değişmedi.

Euro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı, martta aynı seviyede ölçüldü.

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,9, Finlandiya'da yüzde 9,1, Yunanistan'da yüzde 9 ve İsveç'te 8,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, martta 12 milyon 904 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 818 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 822 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 265 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Euro Bölgesi'nde ise 14,2 olarak ölçüldü.

İşsizlik oranı, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise 6 olarak kayıtlara geçmişti.

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