Euro Bölgesi'nde kredi canlanması: Faiz indirimleri etkisini gösteriyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesinde kredi büyümesi bir dizi faiz indiriminin ardından hızlandı ve faiz indirimlerinin reel ekonomiye yansımaya başladığına işaret etti.

İşletmelere verilen krediler ocak ayında yüzde 2,0 oranında artarak Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek orana ulaştı ve aralık ayında kaydedilen yüzde 1,7'lik oranın üzerine çıktı. Hanehalkı kredileri ise bir ay önceki yüzde 1,1'in ardından yüzde 1,3 artarak son bir buçuk yılın en iyi oranına ulaştı.

Bazen gelecekteki ekonomik büyümenin bir göstergesi olan ekonomide dolaşan paranın daha değişken M3 ölçüsü, Reuters anketinde yüzde 3,8 olan beklentilerin hemen altında yüzde 3,6 oranında genişledi.