Euro Bölgesi'nde kredilerde büyüme hızlandı

İşletmelere verilen krediler Ağustos ayında yıllık bazda %3,0 artarak Temmuz ayındaki %2,8'den yükseldi ve 2023 ortasından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Bu arada, hanehalkı kredileri artışı %2,4'ten %2,5'e yükselerek Nisan 2023'ten bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Haziran ayına kadar geçen 12 ayda faiz oranlarını 200 baz puan düşüren ECB, uzun süredir durgun bir ekonomik ivmeyle mücadele eden bölgede yatırım ve tüketici harcamalarını canlandırmak için daha kolay kredi koşullarına güveniyor.

Kredilerdeki toparlanmaya rağmen, gelecekteki ekonomik faaliyetin önemli bir göstergesi olan geniş M3 para arzı Ağustos ayında sadece %2,9 arttı. Bu, ECB'nin bilançosundaki devam eden azalma parasal genişlemeyi frenlemeye devam ettiği için ekonomistlerin %3,3'lük beklentisinin altında kaldı.