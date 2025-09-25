  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde kredilerde büyüme hızlandı
Takip Et

Euro Bölgesi'nde kredilerde büyüme hızlandı

Avrupa Merkez Bankası bir dizi faiz indirimi kredi büyümesini teşvik etmeye devam ederken, euro bölgesinde banka kredileri Ağustos ayında hızlanarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde kredilerde büyüme hızlandı
Takip Et

İşletmelere verilen krediler Ağustos ayında yıllık bazda %3,0 artarak Temmuz ayındaki %2,8'den yükseldi ve 2023 ortasından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Bu arada, hanehalkı kredileri artışı %2,4'ten %2,5'e yükselerek Nisan 2023'ten bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Haziran ayına kadar geçen 12 ayda faiz oranlarını 200 baz puan düşüren ECB, uzun süredir durgun bir ekonomik ivmeyle mücadele eden bölgede yatırım ve tüketici harcamalarını canlandırmak için daha kolay kredi koşullarına güveniyor.

Kredilerdeki toparlanmaya rağmen, gelecekteki ekonomik faaliyetin önemli bir göstergesi olan geniş M3 para arzı Ağustos ayında sadece %2,9 arttı. Bu, ECB'nin bilançosundaki devam eden azalma parasal genişlemeyi frenlemeye devam ettiği için ekonomistlerin %3,3'lük beklentisinin altında kaldı.

9 büyük Avrupa bankası, stablecoin çıkarmak için şirket kurdu9 büyük Avrupa bankası, stablecoin çıkarmak için şirket kurduKripto Para
Küresel Ekonomi
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için 'temkinli' mesaj
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için 'temkinli' mesaj
Almanya'da tüketici güveni 3 ay sonra ilk kez yükseldi
Almanya'da tüketici güveni 3 ay sonra ilk kez yükseldi
ECB/Kazimir: Enflasyon hedefi tutturuldu, sabırlı olunmalı
ECB/Kazimir: Enflasyon hedefi tutturuldu, sabırlı olunmalı
İşten çıkarma dalgası büyüyor! Bosch'ta beş haneli istihdam azaltımı yolda
İşten çıkarma dalgası büyüyor! Bosch'ta beş haneli istihdam azaltımı yolda
Çin'in devlet tahvili ihracı son çeyrekte azalacak
Çin'in devlet tahvili ihracı son çeyrekte azalacak
Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı