Euro Bölgesi'nde kredilerdeki büyüme 3 yılın zirvesine ulaştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve tüketici kredilerinin nisanda yaşanan değişimlerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlere yönelik banka kredileri nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi. Böylece kurumsal kredilerdeki büyüme, yüzde 4,1 artışın kaydedildiği Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu rakam martta yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Hane halkına yönelik kredi büyümesi ise yüzde 3 ile sabit kaldı.

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 2,7 artarak analistlerin yüzde 3 olan beklentisinin altında kaldı. Söz konusu veri martta yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Gözler ECB'nin faiz kararında

Bu veriler, ECB'nin gelecek hafta gerçekleştirmeyi planladığı ve faiz artışına gitmesinin beklendiği toplantının hemen öncesinde yayımlandı.

ECB, ekonomik aktivitenin en önemli öncü göstergelerinden biri olması nedeniyle kredi piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu arada, piyasalardaki enerji şokunun büyük ve kalıcı olduğu yönündeki öngörüler, yatırımcıların 2026 ve 2027 yılları için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda, "Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine dair öngörüler" öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor. Artan enflasyonist riskleri değerlendiren uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki toplantısında, politika faizini yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,25'e yükseltebileceği öngörülüyor​​​​​​​.