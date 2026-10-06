Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta arttı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 yükseldi.

AB üyeleri arasında aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,3 ile Romanya, yüzde 1,4 ile İsveç ve yüzde 1,3 ile Almanya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 9,4 ile Lüksemburg, yüzde 1,9 ile Malta ve yüzde 1,4 ile Letonya'da ölçüldü.

Ağustosta yıllık bazda perakende satışlar İsveç'te yüzde 7,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 7,5 ve Estonya'da yüzde 6 artarken, Malta'da yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 0,6, İtalya'da yüzde 0,5 ve Almanya'da yüzde 0,4 geriledi.

Eurostat, temmuz ayına ilişkin AB'nin aylık perakende satış verisini yüzde 0,4 düşüşten yüzde 0,5 düşüşe revize etti. Euro Bölgesi'nde temmuzdaki yüzde 0,6'lık düşüş verisi ise değişmedi.