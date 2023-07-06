Euro Bölgesi'nde perakende satışlar değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 düştü.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar mayısta nisan ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi.

AB ülkeleri arasında mayısta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,3 ile Slovenya'da, yüzde 4,5 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,7 ile Polonya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 13,4, Macaristan'da yüzde 12,3 ve Estonya'da yüzde 9,6 geriledi.