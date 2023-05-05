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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Haber Merkezi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,1 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar martta şubat ayına göre yüzde 1,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,7 ile Letonya'da, yüzde 2,4 ile Almanya ve Polonya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Estonya'da yüzde 13,5, Macaristan’da yüzde 13,2 ve Slovenya'da yüzde 12,8 geriledi.

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