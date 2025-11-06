  1. Ekonomim
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde, önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla sabit kalırken yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar eylülde aylık bazda yüzde 0,1 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,7 ile Lüksemburg ve Malta’da, yüzde 1,5 ile Estonya'da ve yüzde 1,4 ile Slovakya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 1,1 ile Litvanya’da, yüzde 0,7 ile Letonya ve Slovenya’da, yüzde 0,6 ile İtalya’da ölçüldü.

Eylülde yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 6,6 ile Malta’da ve yüzde 5,7 ile Bulgaristan’da artarken İtalya’da yüzde 2,3, Romanya’da yüzde 2,1, Belçika’da yüzde 0,8 ve Avusturya’da yüzde 0,1 geriledi.

