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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda düştü

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda hem aylık bazda hem de yıllık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,7 ile Hırvatistan'da yüzde 2,3 ile Avusturya'da, yüzde 1,7 ile Letonya ve Litvanya'da belirlendi. En fazla artış ise yüzde 1,8 ile Romanya'da yüzde 1,4 ile Bulgaristan'da ve yüzde 1 ile Danimarka'da ölçüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Belçika'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 4,1 ve Avusturya'da yüzde 3,9 gerilerken, Romanya'da yüzde 10,2, Lüksemburg'da yüzde 7,9 ve Hırvatistan'da yüzde 5,4 arttı.

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