Euro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar şubatta, ocak ayına kıyasla yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda da yüzde 2 yükseliş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Piyasa beklentileri perakende satışların aylık yüzde 0,5 yıllık yüzde 1,8 artması yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 4,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde 2,2 ile Estonya'da ve yüzde 1,7 ile Litvanya'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 1,7 ile Bulgaristan'da yüzde 1,4 ile Hollanda'da ve yüzde 1,2 ile Polonya'da kaydedildi.

Şubatta yıllık bazda perakende satışların en fazla arttığı ülkeler yüzde 10,3 ile Lüksemburg, yüzde 8,5 ile GKRY ve yüzde 5,2 ile Estonya, en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 1,5 ile Polonya, yüzde 1,4 ile Slovakya ve yüzde 1,2 ile Hollanda oldu.