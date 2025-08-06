Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, ikinci çeyreğin son ayında toplam perakende satış hacimleri %0,3 oranında yükseldi. Bu artış, ekonomistlerin beklentilerinin biraz altında kalsa da, Mayıs ayındaki satış düşüşünden sonra bir toparlanmayı temsil ediyor. Analistlerin beklentisi artışın %0,4 olacağı yönündeydi.

Bu toparlanma, para birliği bölgesindeki tüketicilerin nispeten iyimser hissettiğini ve tasarruf etmek yerine harcama yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Güçlü iş piyasası ve politika yapıcıların %2'lik hedefinin altına inen enflasyonun etkisiyle artan reel ücretler, bu eğilimi destekliyor.

Euro Bölgesi ekonomisinin, küresel ticaret savaşının piyasa duyarlılığını etkilemesi nedeniyle ikinci çeyrekte zorlanması bekleniyordu ancak GSYİH rakamlarından piyasa duyarlılığı okumalarına kadar bir dizi gösterge, bloğun ayakta kaldığını gösteriyor.

Perakende satışlarda yıllık bazda ise artış %3,1 ile piyasa beklentisi olan %2,6'nın üzerine çıktı.