Euro Bölgesi'nde perakende ticaret hacmi geriledi

Aylık bazda euro bölgesinde gıda, içecek ve tütün yüzde 0,5 gerilerken otomotiv yakıtı yüzde 0,7 arttı, gıda dışı ürünler ise yatay seyretti. AB genelinde gıda, içecek ve tütün yüzde 0,5, gıda dışı ürünler yüzde 0,2 düşerken otomotiv yakıtı yüzde 1,0 yükseldi.

Aylık bazda en büyük düşüşler Litvanya'da yüzde 2,5, Polonya'da yüzde 2,4 ve Slovenya'da yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. En yüksek artışlar ise Malta'da yüzde 2,0, Bulgaristan'da yüzde 1,0, Kıbrıs ve Portekiz'de yüzde 0,8 ile kaydedildi.

Yıllık karşılaştırmada euro bölgesinde gıda dışı ürünler yüzde 2,3, otomotiv yakıtı yüzde 1,4 ve gıda, içecek ile tütün yüzde 1,0 arttı. Yıllık bazda en yüksek artışlar Lüksemburg'da yüzde 11,9, Malta'da yüzde 11,4 ve Bulgaristan'da yüzde 7,3 ile gerçekleşirken en büyük düşüşler Romanya'da yüzde 6,8, Slovenya'da yüzde 3,5 ve Slovakya'da yüzde 2,4 oldu.