Euro Bölgesi'nde PMI sekiz ayın dibinde

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftadan sonra faiz oranlarını artırmayı durdurması yönündeki çağrılara katkıda bulunacak olan ve yakından izlenen bir iş dünyası anketine göre, Euro Bölgesi ekonomisindeki gerileme üçüncü çeyreğin başında derinleşti.

Resesyon korkuları arttı

Yirmi ülkeden oluşan bloktaki şirket faaliyetlerinin nabzını tutan HCOB bileşik satın alma yöneticileri endeksi, Temmuz ayında hem hizmet hem de imalat sektörlerinde beklenenden daha keskin bir düşüşün ardından sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bir önceki ay 49.9 olan endeks 48.9'a gerileyerek daralmayı genişlemeden ayıran 50 sınırının daha da altına indi ve iki çeyrek süren ılımlı daralmanın ardından Euro Bölgesi ekonomisinde potansiyel bir resesyona ilişkin korkuları arttırdı.

Almanya ve Fransa'da resesyon emareleri

Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Temmuz ayı için hazırlanan önce verileri Fransa'nın yanı sıra Almanya'da da resesyon işaretleri verdi.

HCOB Almanya Öncü Bileşik PMI, Temmuz ayında Haziran ayındaki 50,6 puandan 48,3 puana düştü. Beklenti, bileşik PMI'nın 50,2 puanda tutunacağı yönündeydi.

İngiltere'de de Temmuz ayı S&P Global/CIPS bileşik PMI 50,7 ile beklentilerin altında kaldı.