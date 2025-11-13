  1. Ekonomim
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında önceki aya göre yüzde 0,2 yükselirken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 2,1 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 2 arttı.

Eylülde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,2 ile Danimarka’da, yüzde 5,3 ile İsveç’te ve yüzde 4,8 ile Yunanistan’da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 9,4 ile İrlanda’da, yüzde 5,7 ile Lüksemburg’da, yüzde 1,7 ile Malta’da oldu.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 14,7 ile İsveç’te, yüzde 9,5 ile Danimarka’da ve yüzde 7,1 ile Yunanistan’da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 5,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 3,4 ile Lüksemburg’da, yüzde 2,3 ile Litvanya’da gerçekleşti.

