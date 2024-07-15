Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Avrupa Birliği'nin veri ajansı Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre, euro kullanan 20 ülkedeki sanayi faaliyeti Mayıs ayında %0,6 daraldı. Bu da Nisan ayındaki %0,1 düşüşten sabite revize edilen üretimden daha zayıf bir veriye işaret etti.

Mayıs ayındaki düşüş, ekonomistlerin beklediği %0,9'luk düşüşten biraz daha iyi olsa da, fabrika üretimi yine de Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden önce kaydedilen seviyelerin altında kaldı.

Euro Bölgesi'ndeki fabrikalar bu darbenin ve sonrasında Rusya'nın doğal gaz ithalatının dondurulmasının etkilerini atlatmakta hala zorlanıyor; Enerji maliyetleri yüksek olmaya devam ediyor ve iç talep yüksek fiyat enflasyonundan etkileniyor.

Sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında %2,9 düşüş gösterdi. Bu bir önceki ay gerçekleşen %3,1 ve beklenen %3,7 düşüşe göre bir miktar daha olumlu bir veri oldu.

Yıllık düşüşte %6,5 gerileyen sermaye malları üretimi etkili oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran ayında faiz oranını düşürürken, gelecekteki hamleler konusunda temkinli davranacağının sinyalini verdi. ECB'nin oran belirleyicileri bu perşembe günü toplanacak. Piyasalar politika faiz oranında değişiklik olmayacağını öngörüyor.