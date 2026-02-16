Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'a göre, üretim kasımda %0,3 artış göstermesinin ardından aralıkta aylık bazda %1,4 geriledi. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistlerin beklentisi %1,5’lik düşüştü.

2025 yılının tamamı için Euro bölgesinde sanayi üretimi yüzde 1,5 arttı ve 2022'den bu yana ilk yıllık genişlemeye işaret etti.

Aralık ayında bloğun üretimi Almanya tarafından aşağı çekildi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim, yılın son ayında otomobil üretimindeki yavaşlamayla beklenenden daha keskin düştü. Almanya'nın istatistik kurumu Destatis bu ayın başlarında bu durumu açıklamıştı.

Bu geçici düşüş, Almanya ihracata dayalı ekonomisini daha sıkı rekabete ve daha değişken küresel ticaret ortamına uyarlamaya çalışırken Avrupa'nın sanayi motorundaki devam eden belirsizliğe işaret ediyor. Yine de hükümet teşviklerinin bu yıl ülkenin sanayi sektöründe bir toparlanmaya yol açması bekleniyor. Gelecekteki sanayi talebinin bir barometresi olan fabrika siparişleri 2025'in son dört ayında toparlandı.