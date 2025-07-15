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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta yüzde 1,7 arttı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta yüzde 1,7 arttı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta nisan ayına göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 2,9 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Mayısta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 12,4 ile İrlanda'da, yüzde 3,4 ile Malta'da ve yüzde 2,2 ile Almanya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,8 ile Slovakya'da ve yüzde 2,7 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 40,7 ile İrlanda'da, yüzde 5,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 5 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Belçika'da, yüzde 6,5 ile Bulgaristan'da ve yüzde 4,2 ile Danimarka'da gerçekleşti.

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