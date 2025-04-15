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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yükseldi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.

AB'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Şubatta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 10,8 ile İrlanda'da, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 3,6 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,1 ile Romanya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 38,8 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Litvanya'da ve yüzde 6,6 ile Lüksemburg'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8 ile Macaristan'da, yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3,7 ile Almanya'da belirlendi.

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