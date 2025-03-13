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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aralık ayına göre yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,5 artacağı, yıllık yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Ocakta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 4,6 ile Litvanya'da, yüzde 3,7 ile Portekiz'de ve yüzde 3,3 ile Avusturya'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 12,9 ile Malta'da yüzde 10,6 ile Danimarka'da ve yüzde 7,3 ile Slovakya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 10,4 ile İrlanda'da, yüzde 9,8 ile Litvanya'da ve yüzde 7,6 ile Hırvatistan'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5,1 ile Slovakya'da, yüzde 4,4 ile Danimarka'da ve yüzde 4 ile Macaristan'da belirlendi.

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