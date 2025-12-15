Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yüzde 0,8 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1,9 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Ekimde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4 ile İrlanda'da, yüzde 3,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,1 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 6,5 ile İsveç'te, yüzde 3,4 ile Belçika'da ve yüzde 3,2 ile Danimarka'da oldu.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,7 ile İrlanda ve Letonya'da, yüzde 6,9 ile Yunanistan'da, yüzde 5,7 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 3,7 ile Slovakya ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da gerçekleşti.