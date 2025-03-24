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Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri yükseldi

Euro Bölgesi'nde mart ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri yükseldi
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S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini duyurdu. Verilere göre, bölgede şubatta 50,2 olan bileşik PMI, martta 50,4'e çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Şubat ayında 47,6 olan imalat sanayi PMI ise martta 48,7'ye yükselerek son 26 ayın en üst seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 50,6'dan 50,4'e indi. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor. Veriler, Avro Bölgesi'nde üretimdeki canlanmayla birlikte toplam faaliyetlerin arttığını ortaya koydu.

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