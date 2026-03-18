Euro Bölgesi'nde şubat enflasyonu beklentilerin altında kaldı

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat 2026’da aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 1,9 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,9 düzeyinde oluşmuştu.

Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Tütün hariç TÜFE aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 1,8 artış gösterdi. Ocak 2026’da yıllık enflasyon yüzde 1,7 seviyesindeyken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,3 olmuştu.

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,1’e yükseldi; ocakta yüzde 2,0, geçen yıl ise yüzde 2,7 düzeyindeydi.

En düşük yıllık enflasyon oranları Danimarka (yüzde 0,5), Kıbrıs (yüzde 0,9) ve Çekya’da (yüzde 1,0) kaydedildi. En yüksek oranlar ise Romanya (yüzde 8,3), Slovakya (yüzde 4,0) ve Hırvatistan’da (yüzde 3,9) görüldü. Ocak ayında göre yıllık enflasyon 11 üye ülkede gerilerken, 4 ülkede sabit kaldı ve 12 ülkede yükseldi.

Şubat ayında hizmetler (+1,54 yüzde puan), gıda, alkol ve tütün (+0,48 puan) ile enerji dışı sanayi malları (+0,17 puan) enflasyona yukarı yönlü katkı sağladı. Enerji ise -0,30 puan ile enflasyona aşağı yönlü katkıda bulundu.