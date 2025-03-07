Euro Bölgesi'nde sürpriz büyüme

AB istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı son tahminlere göre, Euro'yu paylaşan 20 ülke genelinde toplam üretim 2024'ün dördüncü çeyreğinde çeyrek bazda %0,2 arttı. Bu oran Şubat ayında tahmin edilen %0,1'lik orandan daha güçlü.

Euro bölgesi için daha yüksek tahmin, İrlanda'nın ekonomisinin çeyrek boyunca %3,6 büyüdüğünü ve önceki daralma tahminlerini tersine çevirdiğini açıklamasının ardından geldi.

Euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden biri olan İtalya da beklenenden daha iyi bir performans göstererek daha önceki durgunluk tahminine kıyasla %0,1 oranında büyümüştür.

Ancak 2024'ün son aylarındaki daha güçlü performansa rağmen, Euro Bölgesi hala zayıf büyüme ile mücadele ediyor ve önünde yeni zorluklar var.

Almanya ve Fransa çeyrek boyunca daraldı.