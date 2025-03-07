Euro Bölgesi'nde sürpriz büyüme
Euro bölgesi ekonomisi, para birimi bölgesinin bazı üyelerinde daha güçlü büyüme işaretleri sayesinde geçen yılın sonunda daha önce tahmin edilenden biraz daha fazla büyüdü.
AB istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı son tahminlere göre, Euro'yu paylaşan 20 ülke genelinde toplam üretim 2024'ün dördüncü çeyreğinde çeyrek bazda %0,2 arttı. Bu oran Şubat ayında tahmin edilen %0,1'lik orandan daha güçlü.
Euro bölgesi için daha yüksek tahmin, İrlanda'nın ekonomisinin çeyrek boyunca %3,6 büyüdüğünü ve önceki daralma tahminlerini tersine çevirdiğini açıklamasının ardından geldi.
Euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden biri olan İtalya da beklenenden daha iyi bir performans göstererek daha önceki durgunluk tahminine kıyasla %0,1 oranında büyümüştür.
Ancak 2024'ün son aylarındaki daha güçlü performansa rağmen, Euro Bölgesi hala zayıf büyüme ile mücadele ediyor ve önünde yeni zorluklar var.
Almanya ve Fransa çeyrek boyunca daraldı.