Euro Bölgesi’nde toparlanma sinyali, Almanya zayıf kaldı

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitenin öncü göstergeleri arasında yer alan ve özel sektörde büyüme eğilimini ölçen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında toparlanma sinyali verdi.

Bileşik PMI 49,5 ile 49,1 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mayıstaki 48,5 seviyesine göre iyileşme kaydetti. Hizmet PMI 48,9’a yükselirken, imalat PMI ise 51,3 ile sınırlı gerilese de eşik değer olan 50’nin üzerindeki seyrini korudu.

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da görünüm zayıf kaldı. Almanya’da hizmet PMI 46,8’e sert gerileyerek 49 olan beklentilerin altında kalırken, bileşik PMI da 48 seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI ise 50 ile daralma ve büyüme sınırında kaldı.

Fransa tarafında ise daha olumlu bir tablo izlendi. Hizmet PMI 47,4 ile beklentilerin üzerinde gelirken, bileşik PMI 47,6’ya yükseldi. İmalat PMI ise 50,7 seviyesine çıkarak sanayi tarafında yeniden büyüme sinyali verdi.

Veriler, Euro Bölgesi genelinde toparlanmanın sürdüğünü ancak Almanya kaynaklı kırılganlığın devam ettiğini gösterdi.

PMI nedir?

PMI yani "Purchasing Managers’ Index" (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), ekonomide özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin mevcut durumunu ve kısa vadeli eğilimini ölçen öncü göstergelerden biridir. Şirketlerin satın alma yöneticileriyle yapılan anketlerle hazırlanır ve ekonomik aktivitedeki yön değişimini erken gösterdiği için piyasalar tarafından yakından izlenir.

PMI verilerinde, 50’nin üzeri büyüme/genişleme olarak ölçülürken, 50’nin altı, daralma/yavaşlama ve 50 seviyesi de değişim olmadığını yatay seyir görüldüğünü gösterir.