Euro Bölgesinde ücret artışı hızlandı

ECB yaptığı açıklamada, işverenler ile sendikalar veya benzeri kuruluşlar arasındaki müzakerelerle belirlenen ücretlerin, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %3,95 daha yüksek olduğunu belirtti. Bu artış, ilk çeyrekteki %2,46'lık büyümeden hızlanmakla birlikte, geçen yılın sonundaki seviyelerin altında kaldı.

Geçtiğimiz ay ECB, ABD ticaret tarifelerinin belirsiz etkilerine dikkat çekerek ana faiz oranını %2'de tuttu. Bu politika toplantısından günler sonra iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldı ve Avrupa Birliği'nin ABD'ye yaptığı ihracat için %15'lik bir tarife tabanı belirlendi. Enflasyon bankanın hedef seviyesine gerilemiş olsa da, politika yapıcılar fiyat baskılarında potansiyel bir yükseliş konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

Başkan Christine Lagarde, "Bekle ve gör durumundayız," diyerek bankanın mevcut yaklaşımını özetledi.