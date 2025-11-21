Euro Bölgesi'nde ücretlerde artış keskin şekilde yavaşladı

Avrupa Merkez Bankası, işverenlerle sendikalar ya da benzer kurumlar arasında yapılan müzakerelerle belirlenen ücretlerin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %1,87 arttığını açıkladı. Bu oran, haziran dönemindeki %4,01’lik artışın ardından ciddi bir yavaşlamaya işaret etti.

Açıklanan veri, 2021’in son çeyreğinden bu yana görülen en düşük yıllık ücret artışı oldu. Buna rağmen işsizlik oranı tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürdü.

Ücretlerdeki bu yavaşlama, enflasyonun 2026 yılında ECB’nin %2 hedefinin altına gerileyeceği yönündeki beklentileri destekliyor. ECB ekonomistleri, 2027’de hanehalklarının daha fazla harcama yapmaya başlayacağı ve tasarruf eğiliminin azalacağı öngörüsüyle enflasyonun yeniden yükselişe geçebileceğini değerlendiriyor.