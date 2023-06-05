Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları artıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 gerilerken, 2022'nin nisan ayına göre yüzde 2,3 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 3,1 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 5,9 artacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde yıllık ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti. Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları dayanıksız tüketim mallarında yüzde 10,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda yıllık bazda en fazla yüzde 41,7 ile Macaristan'da, yüzde 22,7 ile Letonya'da ve yüzde 18,2 ile Slovakya'da yükseldi.

Yıllık ÜFE artışı, Almanya'da yüzde 4,8 ve Fransa'da yüzde 7 oldu.