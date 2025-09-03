  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı
Takip Et

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

AB üyeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 6,7 ile Romanya’da, yüzde 5,7 ile Bulgaristan’da ve yüzde 2,8 ile Slovakya’da arttı.

Aylık ÜFE temmuzda, Estonya’da yüzde 1, Letonya’da yüzde 0,7, Lüksemburg’da yüzde 0,4 azaldı.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 10,7, Danimarka'da yüzde 4,5 ve Romanya'da yüzde 2,5 artarken Estonya'da yüzde 6,1, Lüksemburg’da yüzde 4,5 ve Portekiz’de yüzde 3,6 geriledi.

Küresel Ekonomi
Fed'in Bej Kitabı Eylül sayısı: Ekonomik faaliyetler çok az veya hiç değişmedi
Fed'in Bej Kitabı Eylül sayısı: Ekonomik faaliyetler çok az veya hiç değişmedi
ABD'den Çin merkezli kimya şirketine yaptırım
ABD'den Çin merkezli kimya şirketine yaptırım
Almanya otomotiv sektörü iyileşme sinyalleri veriyor
Almanya otomotiv sektörü iyileşme sinyalleri veriyor
ABD'de perakende satışlar yükseldi
ABD'de perakende satışlar yükseldi
Peluş oyuncak ayı satan şirket Nvidia’yı solladı!
Peluş oyuncak ayı satan şirket Nvidia’yı solladı!
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri yükseldi
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri yükseldi