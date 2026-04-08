Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi

Aylık bazda Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 2,4 düşerken ara mallar ve sermaye malları yüzde 0,3, dayanıklı tüketim malları yüzde 0,2 arttı. Enerji hariç sanayi fiyatları yüzde 0,1 yükseldi. AB genelinde de benzer bir tablo gözlemlendi; enerji yüzde 1,8 gerilerken diğer alt kategoriler sınırlı artış kaydetti.

Aylık bazda en büyük düşüşler İspanya'da yüzde 3,1, İrlanda'da yüzde 2,6 ve Portekiz'de yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. En yüksek artışlar ise Hırvatistan'da yüzde 3,8, Finlandiya'da yüzde 2,7 ve Litvanya'da yüzde 1,8 ile kaydedildi.

Yıllık karşılaştırmada Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 11,7 gerilerken dayanıklı tüketim malları yüzde 2,5, sermaye malları yüzde 1,6 ve ara mallar yüzde 1,3 arttı. Yıllık bazda en büyük düşüşler İspanya'da yüzde 7,0, İrlanda'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 4,5 ile gerçekleşirken en yüksek artışlar Bulgaristan'da yüzde 9,2, Finlandiya'da yüzde 7,9 ve İsveç'te yüzde 3,5 oldu.