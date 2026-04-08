  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi
Takip Et

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi

Eurostat verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında sanayi üretici fiyatları bir önceki aya göre Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetti. Yıllık bazda incelendiğinde, Şubat 2025'e göre fiyatlardaki gerileme Euro Bölgesi'nde yüzde 3,0, AB genelinde ise yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi
Takip Et

Aylık bazda Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 2,4 düşerken ara mallar ve sermaye malları yüzde 0,3, dayanıklı tüketim malları yüzde 0,2 arttı. Enerji hariç sanayi fiyatları yüzde 0,1 yükseldi. AB genelinde de benzer bir tablo gözlemlendi; enerji yüzde 1,8 gerilerken diğer alt kategoriler sınırlı artış kaydetti.

Aylık bazda en büyük düşüşler İspanya'da yüzde 3,1, İrlanda'da yüzde 2,6 ve Portekiz'de yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. En yüksek artışlar ise Hırvatistan'da yüzde 3,8, Finlandiya'da yüzde 2,7 ve Litvanya'da yüzde 1,8 ile kaydedildi.

Yıllık karşılaştırmada Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 11,7 gerilerken dayanıklı tüketim malları yüzde 2,5, sermaye malları yüzde 1,6 ve ara mallar yüzde 1,3 arttı. Yıllık bazda en büyük düşüşler İspanya'da yüzde 7,0, İrlanda'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 4,5 ile gerçekleşirken en yüksek artışlar Bulgaristan'da yüzde 9,2, Finlandiya'da yüzde 7,9 ve İsveç'te yüzde 3,5 oldu.

