Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta önceki aya kıyasla yüzde 3,2, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 3,3, yıllık yüzde 1,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 6,9 ile Litvanya'da, yüzde 6,5 ile İspanya'da ve yüzde 5,9 ile İtalya'da arttı. Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 12,3, Finlandiya'da yüzde 5,3 ve Bulgaristan'da yüzde 2,5 azaldı.

ÜFE, martta yıllık bazda Romanya'da yüzde 7,8, Bulgaristan'da yüzde 7,5 ve Litvanya'da yüzde 7,2 artarken Lüksemburg'da yüzde 4,9, Estonya'da yüzde 2,4 ve Slovakya'da yüzde 1,3 geriledi.