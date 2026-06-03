Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 4,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 0,6, yıllık yüzde 4,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Danimarka'da, yüzde 2,7 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,4 ile Belçika'da arttı. Aylık ÜFE nisanda, Fransa'da yüzde 2,1, Estonya'da yüzde 0,8 ve İsveç'te yüzde 0,3 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 14,5, Litvanya'da yüzde 13,1 ve Romanya'da yüzde 11,5 artarken Lüksemburg'da yüzde 3,7, Estonya'da yüzde 1,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,6 geriledi.