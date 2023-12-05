Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8,7 azaldı.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 9,4 düştü.

Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2 artacağı, yıllık yüzde 9,5 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise çok yakın seviyede gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda en fazla yüzde 25,9 ile Bulgaristan'da, yüzde 20,5 ile Belçika'da ve yüzde 14,7 ile Yunanistan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 18,4, Slovenya'da yüzde 2,5, Slovakya'da yüzde 1,1 arttı.

ÜFE, aylık bazda ise İrlanda'da yüzde 4,9, İtalya'da yüzde 2,2 ve Hollanda'da yüzde 0,7 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,7, Letonya'da yüzde 2,7 ve Yunanistan'da yüzde 1,9 geriledi.