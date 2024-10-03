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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,1 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,3 geriledi.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,4 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta aylık bazda en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 1,7 ile Yunanistan'da ve yüzde 1,5 ile İspanya'da arttı. Aylık ÜFE ağustosta, İrlanda'da yüzde 3,8, Litvanya'da yüzde 1,7 ve Romanya'da yüzde 1,6 geriledi.

ÜFE, ağustosta yıllık bazda ise Romanya'da yüzde 2,8, Bulgaristan ve Portekiz'de yüzde 1,9, Estonya'da yüzde 1,7 artarken, Slovakya'da yüzde 18,3, Lüksemburg'da yüzde 6,9 ve Fransa'da yüzde 6,3 azaldı.

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