Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 5,9 arttı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 5,7 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, mayısta aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde 2,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,9 ile Hollanda'da arttı. Aylık ÜFE, mayısta Hırvatistan'da yüzde 2,1, Macaristan'da yüzde 1,3 ve İtalya'da yüzde 0,5 azaldı.

ÜFE, mayısta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 19,3, Romanya'da yüzde 13,5 ve Litvanya'da yüzde 12,3 artarken Lüksemburg'da yüzde 3,2 geriledi.