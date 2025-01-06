Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 14 ayın en düşüğünde

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -17,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ocak ayında -17,7 puana geriledi.

Endeks böylece 2023 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, Euro Bölgesi için ekonomik motorun durma tehlikesiyle daha fazla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Cari endeks Ocak ayında, 2022 yılı Ekim ayından bu yana gördüğü en düşük seviyesinden geri geldi ve -28,5 puandan -29,5 puana indi.

Tek yukarı hareket eden beklenti endeksi oldu ve -5,8 puandan -5,0 puana çıktı.

Almanya'da Görünüm Yatay

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcıların ekonomiye bakışı kötümser olmaya devam ediyor. Yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -33,2 puandan hafif bir düşüş daha göstererek yıla -33,3 puanla başladı.

Cari endeks -50,8 puanda kalırken, beklenti endeksi -13,5 puandan -13,8'e indi.