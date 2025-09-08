Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 5 ayın en düşüğünde

Sentix tarafından açıklanan ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -3,7 puan olan endeks Eylül ayında -9,2 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin -2,2 puana çıkacağı yönündeydi.

Endeks böylece 2025 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Açıklamada, "Hem mevcut durum hem de geleceğe yönelik beklentiler belirgin şekilde kötüleşiyor. Bu, ekonomik endişelerin tüm hızıyla geri döndüğü anlamına geliyor. Özellikle Almanya'da düşüş eğilimi yeniden yoğunlaşıyor." denildi.

Cari endeks -13,0 puandan -18,8 puana indi ve Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Beklenti endeksi üst üste ikinci ayda da geriledi ve 6,0 puandan 0,8 puana inerek son 5 ayın düşüğüne geldi.

Fransa'da hükümet sorunları, Almanya'da kötü ekonomik haberler, ABD ile olumsuz bir gümrük anlaşması ve Ukrayna'da hala devam eden savaş endekslerin düşüşünde en fazla etkiyi gösteren faktörler oldu.

Almanya'da görünüm önemli ölçüde toparlandı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcı güveninde olumsuz görünüm ikinci ayda da devam etti ve Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

Almanya için yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -12,8 puandan Eylül ayında -22,1 puana indi.

Cari endeks -29,0 puandan -39,0 puana indi ve bu Almanya ekonomisinin hala resesyonda olduğu anlamına geliyor.

Beklenti endeksi de düşüşünü sürdürdü ve 5,0 puandan -3,5 puana geriledi.