Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 5 ayın zirvesinde

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -21,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Kasım ayında -18,6 puana çıktı. Böylece Haziran ayında görülen -17,0 seviyesinin ardından en yüksek rakam görüldü. Piyasa beklentisi endeksin -22,2 seviyesine ineceği yönündeydi.

Cari endeks -27,0 puandan -26,8 puana çıkerken, beklenti endeksi -16,8 puandan -10,0 puana yükseldi ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Almanya'da da Görünüm Toparlantı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm üst üste ikinci ayında da toparlandı.

Sentix yatırımcı güven endeksi Kasım ayında -31,1 puandan -26,3 puana çıktı. Böylece bölgenin genelinde olduğu gibi Almanya'da da endeks Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -29,5 puandan -37,8 puana, beklenti endeksi -22,3 puandan -14,0 puana yükseldi.