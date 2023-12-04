Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 7 ayın zirvesinde

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -18,6 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Aralık ayında -16,8 puana çıktı. Böylece Mayıs ayında görülen -13,1 seviyesinin ardından en yüksek rakam görüldü. Piyasa beklentisi endeksin -15,0 seviyesine ineceği yönündeydi.

Cari endeks -26,8 puandan -23,5 puana çıkarken, beklenti endeksi üst üste üçüncü ayında da toparlandı ve -10,0 puandan -9,8 puana yükseldi. Böylece beklenti endeksi Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da yatırımcı görünümü üst üste üçüncü ayında da toparlandı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcı görünümü üst üste üçüncü ayında da toparlandı.

Sentix yatırımcı güven endeksi Aralık ayında -26,3 puandan -25,5 puana çıktı. Böylece endeks Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -37,8 puandan -35,3 puana çıkarken, beklenti endeksi -14,0 puandan -15,3 puana geriledi.